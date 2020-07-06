Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Akçadağ İlçesi Çevirme Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.
Sözü edilen mahalleye 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Bir mahalle karantinaya alındı
06.07.2020 - 18:02 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Akçadağ İlçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Akçadağ İlçesi Çevirme Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : malatya,mahalle,karantina,
716112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716112.aspx
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