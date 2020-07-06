Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Akçadağ İlçesi Çevirme Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.

Sözü edilen mahalleye 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı.