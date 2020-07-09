TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal’ın araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.