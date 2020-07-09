TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal’ın araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
TEM Otoyolu'nda kurşun yağdırmıştı! O davada mütalaa açıklandı
09.07.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal’ın araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM Otoyolu,Hasan Saytal,Serdar Çekiç,
716825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716825.aspx
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