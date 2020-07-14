Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı. Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı. Baraj inşaatında çalışan Musa Taşdemir (59) seyir hâlindeyken aracından inerek olay mahallinden uzaklaşmak isterken sele kapıldı. Şirket çalışanları tarafından yaralı kurtarıldı. Ancak işletme doktoru tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetiştirilirken can verdi. Yine Yusufeli Barajı şantiyesinde bir aracın kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Alanda yapılan kazıda bir otomobile rastlandı. Çamura bulanmış otomobilde yapılan aramada, Mustafa (53) ile eşi Müşerref (49) ve çocukları Salih Sönmaz'ın (16) cansız bedenlerine ulaşıldı. Heyelan sonrası şantiye alanı içerisindeki özel araçlar ile şantiyeye ait iş makineleri de çamura saplandı.