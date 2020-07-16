Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı.
Son 3 gündür vaka sayısına rastlanmayan diğer iller ise; Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan'da oldu.
Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı
16.07.2020 - 08:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bayburt,koronavirüs,
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