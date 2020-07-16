Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadet Kılıçsaymaz, MBB1817 Almanya plakalı Audi marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden karşı şeride geçti. Karşı şeritte Mustafa Arıkan idaresindeki 42 KU 627 plakalı Mercedes marka çekici ve 42 CVG 86 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, Aysel Korkmaz (52) ile Aydoğan Korkmaz (59) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.