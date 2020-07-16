Bayırköy, Çınarlık mevkii Hazar kayasının bulunduğu alanda dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Yangına, Bölge Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiyelerin yanı sıra Bayırköy Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bayırköy'de orman yangını
16.07.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Bayırköy beldesinde meydana gelen küçük çaplı orman yangını ekiplerinin anında müdahalesi ile söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakırköy,
718414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718414.aspx
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