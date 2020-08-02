Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Namaz öncesi cami önünde uzun kuyruklar oluştu. Kılınan öğle namazının ardından Kur’ân-ı Kerim okundu. Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ndeki yoğunluğun bir benzeri de cami çevresinde yaşanıyor. İbadete açılan tarihî yapıyı görmek için gelenlerin bekleyişi sebebiyle Ayasofya bahçesinde ve Sultanahmet’te yoğunluk oluşuyor.

Ziyaretçilerden Hacire Kaplan, Ayasofya’yı göreceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek “Camiye ilk defa girerek namaz kılacağım. Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni görmeyi çok arzu ediyorum.” dedi.

Fatma Uludağ da Balıkesir Ayvalık’tan geldiğini anlatarak, “Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni de görmek için uzun yoldan geldik. Çok heyecanlı ve mutluyuz.” diye konuştu.

Hacı Karataş ise Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirmek için Kayseri’den geldiğini dile getirerek “Ayasofya’yı daha önce müze olarak görmüştüm. Uzun süre güneşte kaldık ama Ayasofya Camimizi görmek için değer.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’dan gelen Ali Kayın ise “Allah, Mescid-i Aksa’ya da nasip etsin inşallah.” dedi.