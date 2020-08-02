Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın ve Muğla’yı ayıran Gökbel dağında başlayan orman yangını şiddetli rüzgar ve arazinin karadan müdahale imkanı zor olması nedeniyle ancak havadan müdahale edilebiliyor. Dün akşam saatlerinde batı yönde esen rüzgar birden doğu yönüne esmeye başlayınca alevler yön değiştirdi. Havanın kararması ile havadan müdahalenin durduğu yangın gece boyunca küçük ölçekli devam etti.

Sabah gün ağarması ile birlikte havadan tekrar müdahale başladı. Yangına havadan 8 helikopter, 2 uçak, karadan 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 personel müdahale ediyor.