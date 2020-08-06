Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayla ilgili olarak edinilen ilk bilgilere göre, akraba olan iki aile arasında geçmişte yaşanan bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.