Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Cizre Nusaybin karayolunun 25. kilometresindeki Korucu köyü civarında yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar olay yerine koşarak alevlerin park halindeki tır dorselerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu, ibrik gibi yöntemlerle yangına müdahale eden vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden alevleri, tır dorselerine ulaşmadan söndürdü. Köylüler, yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşların duyarsızlığının bu tür olayları meydana getirdiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.