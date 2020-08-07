İlçeye bağlı Hacımusa köyü mevkiinde bulunan Herkime Şelalesi'ne gezmeye giden bir kişi 15 metrelik yüksekten aşağı düştü. Düştüğü yerde kalan vatandaşın imdadına 112 Acil Servisi, Gökçebey ile Devrek itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri yetişti. Bölgeye gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu, ayağında parçalı kırık olduğu belirtildi.
Şelaleden düşen vatandaş için ekipler seferber oldu
07.08.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Süzek Kanyonu'na gezmeye giden bir vatandaş yüksekten düşerek yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak,
723349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723349.aspx
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