Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senirkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçedeki bir bina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizde 6 pozitif vaka görülmüş olup, vaka sayısının artacağı öngörüldüğünden İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 10.08.2020 Tarih ve 08.02 Sayılı kararı ile korona virüs hastalığı (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile Kıbrıs Mahallesi Gülen Apartmanı 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.