Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde etkileri süren Covid-19 salgını nedeniyle kişisel hijyen önlemleri önem kazandı. Uzmanlara göre gündelik hayatta elden düşmeyen cep telefonları hijyen açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Kolaylıkla virüs ve bakteri yayabilen cep telefonlarında tehlikeyi azaltmak için ise günlük olarak temizlik yapılması gerekiyor. Temizlik işlemi telefoncular tarafından yapılabilirken, temas riskinden kaçınmak için vatandaşlar evlerinde de telefonlarını temizleyebilirler.

“Temizlik yapmak isterken telefonunuzdan olmayın”

Eskişehir’de telefon satıcısı Oktay Mengi, vatandaşların evlerinde de telefonlarını rahatlıkla temizleyebileceklerinin altını çizdi. Mengi, cep telefonlarına zarar vermeyen selülozik tiner içerikli temizleyicilerle en doğru temizliğin yapılabileceğini, ancak bu maddeye erişimin kolay olmadığını söyledi. Kolonyalı mendilin belli oranda kurutularak temizlik için kullanılabileceğini belirten Mengi şunları aktardı:



“Pandemi sürecinde telefonlarımızın temizliğine de önem göstermemiz gerekiyor. Telefoncular olarak biz de müşterilerimizin yerine temizlik yapabiliyoruz ama vatandaşlar kendileri telefon temizliğini yapabilirler. Telefonlara zarar vermeyen temizlik maddeleri var ancak vatandaşların bunlara ulaşmaları biraz zor. Bu malzemeler olmasa da ıslak mendili kurutarak ve üzerine kolonya dökerek temizlik yapılabilir. Temizlikte dikkat edilmesi gerek bazı noktalar var tabi. Özellikle ekran kenarları, hoparlör, mikrofon ve kamera çerçevesine dikkat edilmesi önemli. Şarj soketlerini de diş fırçasına hafif kolonya dökerek temizleyebilirler. Bunu yaparken de tabi kolonyanın zararı olmaz diyoruz ancak aşırıya kaçılmaması gerekir. Fazla kullanıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Kamera arızası, mikrofon arızası ve ciddi ekran arızaları meydana gelebilir. Temizlik yapmak isterken telefonunuzdan olmayın.”