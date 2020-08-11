Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalyan mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yazlık konutların bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.

Bunun üzerine bölgeye, 4 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri de Sahil ve Ülkü Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan alevler kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 50 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü yangını, 7 ila 10 yaş arası 3 çocuğun oyun oynarken çıkarttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edirne Valiliği: "Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır"

Edirne Valiliği, cuma günü Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangınının bugün sona erdiğini açıkladı.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın sırasında Türkiye sınır bölgesinde iş makinelerince 33 kilometre uzunluğunda güvenlik hattı oluşturulduğu belirtilerek, “Müdahale ve önleme çalışmalarında görev yapan 9 kurumdan 52 araç ve 224 personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.