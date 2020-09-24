Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Defne ilçesine bağlı bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletli iki şahıs tarafından eğlence mekanına açıldığı iddia edilen ateş sonucu mekanda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan İpek Harbelioğlu (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.