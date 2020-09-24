Olay, Defne ilçesine bağlı bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletli iki şahıs tarafından eğlence mekanına açıldığı iddia edilen ateş sonucu mekanda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan İpek Harbelioğlu (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Eğlence mekanına motosikletle silahlı saldırı: 1 ölü
24.09.2020 - 09:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da motosikletli iki şahıs tarafından bir eğlence mekanına açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, Defne ilçesine bağlı bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletli iki şahıs tarafından eğlence mekanına açıldığı iddia edilen ateş sonucu mekanda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan İpek Harbelioğlu (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : hatay,eğlence mekanı,saldırı,
734074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734074.aspx
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