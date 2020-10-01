Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15:30 sıralarında Beylikdüzü Marina’da bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iş adamları sorunu çözmek için restoranda buluştular. İki farklı şirketin sahibi olan kişiler, yenilen yemeğin ardından, alacak-verecek konusunda anlaşamayarak tartışmaya başladı. Bu sırada silahını çeken bir kişi, tartıştığı adamın karnına dayayarak tehdit etmeye başladı. Bu durumdan korkan şirket sahibi ve yöneticisi restoranı terk etmeye çalıştı. Ancak dışarıda bekleyen kişiler restorana girerek, şahısların çıkmasına engel oldu. Yaşanan tartışma sonrası bir anda ortalık karışırken tekmeler yumruklar bir anda havada uçuştu.

Lüks restoranda tekmeli yumruklu darp kamerada

Kavga çıktığını gören restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak kalabalık grup, tekme ve yumruklarla saldırarak diğer şirket yöneticilerini dövmeye başladı. Ortalığın birbirine girdiği ve 3 kişinin acımasızca dövüldüğü kavga ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.