Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce Türkiye geneli koronavirüs vaka sayılarını açıklarken defalarca örnek il gösterdiği Tekirdağ’da tedbirler ve denetimler elden bırakılmıyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, koronavirüs denetimleri kapsamında polis, jandarma ve sağlık müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Süleymanpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Sokak sokak denetim yapan Vali Aziz Yıldırım, maske takıp sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlara teşekkür ederek, “Koronavirüse karşı böyle kurallara uymaya devam edelim” dedi. Denetimlerde vatandaşların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi. Esnafları da tek tek gezen Vali Yıldırım, içeriye müşteri almak ve hijyene dikkat etmek konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yıldırım havanın karardığı akşam saatlerine kadar sokaklarda ve dükkanlarda denetim gerçekleştirdi.