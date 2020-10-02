Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hayrat ilçesi Balaban mahallesinde iş makinesi yol açma çalışması yaparken, kesilen bir ağaç iş makinesinin üzerine düştü. Yaralanan operatör çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılırken, merakı nedeniyle araca alınan ve operatörün yanında duran 8 yaşındaki Aziz Bıçak, iş makinesi ile ağacın arasında sıkıştı. Olay yerine ulaşan vatandaşlar yardımıyla iş makinesinden çıkarılan Aziz Bıçak’a olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen minik çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.