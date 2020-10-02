Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daday’da bir vatandaşın Instagram hesabını çalarak ele geçiren kişi ya da kişiler, “Hediye çeki kazandınız” yoluyla 5 kişiyi dolandırdı. Instagram hesabını ele geçiren dolandırıcılar, “Tebrikler, yardım kampanyasından 700 TL kazandınız. Kazanmak isteyenler mesaj atsın” ibaresini durum olarak yayınladı. Hediyeyi kazanmak isteyenlerin mesaj atmasını isteyen dolandırıcıların ağına Daday'dan 5 kişi yakalandı. Mesaj yoluyla kendilerine özelden ulaşan dolandırıcıların istediklerini uygulayan 5 kişi, gelen telefon faturalarının kabarıklığını görünce dolandırıldığını anladı.

Dolandırılan şahısların şikayeti üzerine polis ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, vatandaşları sanal alem başta olmak üzere telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmalarını, böyle bir durumda hemen 155 'Polis İmdat Hattı'nı arayarak ihbar etmelerini istedi.