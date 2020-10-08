Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 3 Ocak 2019'da Gediz'in Umurbey Mahallesi'nde oturan Süleyman Yıldırım ile evine gelen damadı Süleyman Gürbüz arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürbüz, kayınpederini bıçakla bacağından yaraladı. Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan ve yakalanarak tutuklanan Gürbüz (48), 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı. Gürbüz, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında cinayeti itiraf etmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak Gediz'e getirildi. Gürbüz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.