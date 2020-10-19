Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalıkavak mahallesinde bir vatandaş sahte içki kaynaklı metanol zehirlenmesi yaşayarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbarı alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, vatandaşın alkolü aldığı marketi tespit etti. Market ve market işletmecisinin ikametinde yapılan aramalarda 38 koli (228 litre etil alkol), 11 adet 1’er litre etil alkol, 5 Pet şişede 5 litre yapma rakı, 235 adet anason kiti, 36 adet anason aroması, 400 adet değişik aromalarda içki kiti ve içki doldurulmasında kullanıldığı değerlendirilen huni ele geçirildi. İşyeri kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayla ilgili market sahibi ve çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.