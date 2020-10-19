Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş, çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Ç. isimli karı koca baltayla darp edilmişti. Kavganın ardından gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balta darbeleriyle yere yığılan mağdurun yeğeni, Twitter hesabında şu bilgileri paylaştı: Bugün biricik dayımın başına gelen olayı anlatmak istiyorum. Evinin önünde arabası sırf yan binadaki evin 5 cm hizasına girdiği için aşağıya çağrılan savunmasız bir insana alçakla saldırdılar ve şu an dayım yoğun bakımda. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum.