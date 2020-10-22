Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şefik Ö. (34) idaresindeki otomobil, Otogar Kavşağında Kevser Ç. (28) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kevser Ç. yönetimindeki otomobil takla atarak refüje devrilirken, kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.