Edinilen bilgiye göre, Şefik Ö. (34) idaresindeki otomobil, Otogar Kavşağında Kevser Ç. (28) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kevser Ç. yönetimindeki otomobil takla atarak refüje devrilirken, kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
22.10.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aksaray,trafik kazası,
740886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740886.aspx
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