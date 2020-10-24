Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen nisan ayında koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı’na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Nisan’da yaptığı bir açıklamada Karalar’ın bir haftada 1.000 kişilik sahra hastanesi kurduğunu söyledi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu’nun ’sahra hastanesi’ diye söz ettiği yerin, Adana’daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede ’emanet yatakların’ taşındığı ortaya çıktı. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için “Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok” ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise “Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor.” bilgisini paylaşmıştı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de tıbbi donanımların olmaması, sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle burayı mühürledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, fuar alanında 19-22 Kasım tarihleri arasında Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı düzenleneceğini kentte birçok noktaya afişler asarak duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı “Genel başkanın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sahra hastanesi kurduk dediği yerde bir yatak ve bölmeli alanlar vardı. Orası zaten bir fuar alanıydı. Bunun bir algı operasyonu olduğunu tüm Adana görmüş oldu. Zaten o dönemde de Adana’da bulunan mevcut hastanelerde bir yoğunluk söz konusu değildi. İl Sağlık Müdürlüğü de oranın bir hastane olmasının mümkün olmadığını belirleyip tutanak tuttu” diye konuştu.

Öte yandan Ozan Gülaçtı, sahra hastanesi için alınan yatakların akıbetini de sorarak “Siz daha maaş ödeyemiyorsunuz, bu yataklar belediye bütçesine yük olduysa bu bir suçtur” şeklinde konuştu.