Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Covid-19 tedbirleri kapsamında salgınını önlemek amacıyla kararın alındığı belirtildi. Karantinana kararının 19 binada yaşayan vatandaşlar için 14 gün süreceği ifade edildi.
Emirdağ’da 19 bina için karantina kararı alındı
24.10.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 19 bina karantinaya alındı.
Kaynak: İHA-AA
Etiketler : afyonkarahisar,emirdağ,koronavirüs,
741394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741394.aspx
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