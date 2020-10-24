Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Covid-19 tedbirleri kapsamında salgınını önlemek amacıyla kararın alındığı belirtildi. Karantinana kararının 19 binada yaşayan vatandaşlar için 14 gün süreceği ifade edildi.