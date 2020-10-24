Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesinin Paşapınarı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.