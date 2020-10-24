Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesinin Paşapınarı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
24.10.2020 - 16:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : gümüşhane,siran,covid-19,koronavirüs,karantina,
741423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741423.aspx
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