Polat Dalli'nin (48) kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra aynı araçtaki Erdal Tosun (43), Behice Acar (45) ve Netice Kılıç (43) yaralandı. Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu kişilerin Sivas'ta katıldıkları bir düğünün ardından Erzurum'un Pasinler ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
Düğünden dönenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 4 yaralı
26.10.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da, düğünden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpmasıyla 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzincan,düğün,trafik kazası,
741874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741874.aspx
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