Altınkum açıklarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekibi, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının geri ittiği 2 can salına müdahale etti. Can salları içindeki 36 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.