Altınkum açıklarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekibi, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının geri ittiği 2 can salına müdahale etti. Can salları içindeki 36 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 36 yabancı uyruklu kurtarıldı
29.10.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : izmir,altınkum,göçmen,
742534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742534.aspx
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