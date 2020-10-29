Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarlabaşı Taksim Yağhanesi Sokak'ta bulunan metruk bina çöktü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.