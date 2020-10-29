Tarlabaşı Taksim Yağhanesi Sokak'ta bulunan metruk bina çöktü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi
29.10.2020 - 14:12 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Beyoğlu'nda, boş olduğu öğrenilen 2 katlı binada çökme meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : beyoğlu,metruk bina,çökme,
742589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742589.aspx
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