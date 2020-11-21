Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı’nda geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir minibüs yolda yolcu indirmek için durdu. Bu esnada başka bir minibüs araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yere düşerken, olay sonrası 4 kişi yaralandı.

Yaralanan yolcular cadde üzerinde ambulans beklerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza sonrası iki minibüste de büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.