Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1'nci katındaki bir evde yaşayan 76 yaşındaki H.H. isimli kadın, dengesini kaybederek balkondan sokakta bulunan kaldırımın üstüne düştü. Kadının yere düştüğünü ve hareketsiz kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. H.H.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.