Kaza, Sağlamtaş-Çınarlıdere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş’tan Çınarlıdere Mahallesi’ne seyreden İsmail Y. yönetimindeki 59 LD 632 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen İbrahim Süvari’ye ait inek sürüsüne çarptı. Kazada sürücü İsmail Y. ve sürüdeki iki inek yaralandı. Yaralı sürücü, yakınlarının yardımıyla Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan ineklere ise veteriner tarafından müdahale edildi.
Tekirdağ’da araç inek sürüsüne daldı: 1 yaralı
23.11.2020 - 19:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç inek sürüsüne daldı. Kazada sürücü ve sürüdeki iki inek yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,kaza,inek sürüsü,
748464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748464.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER