Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılık yapan Serkan Aksoy her eve balık girmesi düşüncesiyle hamsinin kilosunu 3 liradan satışa sunarak kampanya başlattı. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü. İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşturdu. Vatandaşlar yeni tip korona virüs (Covid-19) çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına büyük oranda uyarken, uymayan vatandaşlar da polis ekiplerince ikaz edildi.

Kampanya hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Serkan Aksoy, deden babadan beri balıkçıkla uğraştıklarını söyledi. Hamsi kampanyasını 3 yıldır düzenlediklerini ifade eden Aksoy, “Kampanya süresince 3 yıldır hamsinin kilosunu 3 liradan veriyoruz. Bu yıl ki kampanyamızı bugün yaptık. Emniyet Müdürlüğümüzün de desteği ile Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında bu sene 60 ton hamsiyi 3 liradan vereceğiz. Akşam saatlerine kadar bunun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Evden çıkamayanlara kapılarına kadar servis yapıyoruz"

Evden çıkamayan, ya da çıkamayacak durumdaki aileleri de düşündüklerini kaydeden Aksoy, “Yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere evlere servisimiz vardır. Evlere kadar hamsi götürüyoruz. Bu kampanyayı bize ulaşan yaşlılarımızın ayağına kadar götürüyoruz" dedi.

Karadeniz’in hamsisiyle meşhur olduğunu anımsatan Aksoy, “Kampanyadaki amacımız hamsi girmeyen ev kalmasın. Hamsinin kilosunun 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Bizde bu gaye ile 3 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayserili ucuz hamsiden 10 kilogram aldı

Kampanya kapsamında 10 kilogram hamsi alan bir otobüs firmasında muavinlik yapan Mustafa Çaybaşı ise “Ben Kayseriliyim. İşim gereği bugün Hopa’dayım. Kampanyayı duydum. Fiyatlar çok uygun. Kayseri’de 15 lira civarında. Bende bu fırsatı değerlendirerek 10 kilogram hamsi alarak memleketime götüreceğim” dedi.

Ümit Kepelek isimli vatandaş ise "Hamsinin ucuzu olduğunu duyunca hemen geldim. Kilosu 3 lira gerçekten çok uygun. Başka bir yerde 3 liraya hamsi almamız imkansız. Bizde fazla fazla alıp eşe dosta hamsi ziyafeti çekeceğiz” diye konuştu.