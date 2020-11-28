Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın Pütürge ilçesinde 27 Kasım günü saat 11,27’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrasında ölen ve yaralanan olmazken, bazı evlerde çatlaklar oluştuğu görülmüştü. Depremin üzerinden 24 saat geçerken, bu sürede AFAD verilerine göre 3,1 şiddeti ile 1,1 şiddeti arasında 43 artçı deprem daha yaşandı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de 6,8 büyüklüğündeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’da 4 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev ise hasar görmüştü.