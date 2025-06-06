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Haberler > Yaşam > 75 yıllık bayram geleneği! Çocuklar şekere doydu, 'Amin' duası edildi

75 yıllık bayram geleneği! Çocuklar şekere doydu, 'Amin' duası edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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75 yıllık bayram geleneği! Çocuklar şekere doydu, &#039;Amin&#039; duası edildi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Belen Mahallesi'nde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor. Cami bahçesinde toplanan çocuklara eşit şekilde şeker dağıtılıp amin duası ediliyor. 75 yaşındaki Ali Altekin, 'Çocukluğumdan beri süren bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istiyoruz' dedi.

Kurban Bayramı heyecanının başlamasıyla asırlık gelenekler de ortaya çıkmaya başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesin merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Belen Mahallesi'nin sakinleri, bayram namazı için camiye çocuklarıyla geldi.

75 yıllık bayram geleneği! Çocuklar şekere doydu, 'Amin' duası edildi - 1. Resim

ÇOCUKLAR ŞEKERE DOYDU

Namaz çıkışı bayramlaşan cemaat, aldıkları şekerleri cami bahçesindeki brandaların üzerine dökerek karıştırdı.

Daire şeklinde sıralanan çocuklara şekerler eşit şekilde dağıtıldı. Şeker dağıtımından sonra imam tarafından "Amin" duası edildi.

Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Ali Altekin, çocukluğundan bu yana her bayram toplu dua ve çocuklara şeker dağıtma etkinliğinin devam ettiğini söyledi.

Bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü dile getiren Altekin, "Bayram namazları sonrası "Amin" duası ve çocuklara şeker dağıtma, köyümüzün, mahallemizin çok eski bir geleneği. Benim çocukluğumdan bu yana devam ediyor, bizler de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Her bayram çok uzaklarda da mahalle sakinlerimiz köyümüze çocuklarıyla gelirler, bu güzel geleneği yaşarlar" diye konuştu.

Altekin, benzer geleneklerin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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