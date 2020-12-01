Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Troya Müzesi görevlilerince birlikte Kumkale köyünde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; bozulmadan günümüze kadar gelen M.Ö. 200-600 yıllarına ait olduğu değerlendirilen gladyatör steli, yine aynı döneme ait olduğu değerlendirilen sütun tamburu parçası ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde tarihi eserlerin paha biçilemez değerde olduğu ve eşi benzeri olmadığı olmayan figürlerin tarihe ışık tutacağı belirtildi.

İfadeleri alınan şüpheli N.G. ile Ö.K., savcılık talimatının ardından serbest bırakıldı.