Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede yer yer pus ve sis etkili oluyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.