Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede yer yer pus ve sis etkili oluyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
05.12.2020 - 10:41 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olacağı öngörülüyor.
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