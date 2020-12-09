Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Kırıkkale ve Çankırı il genelinde cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Yapılan son dakika yağışlı hava sisteminin Orta Akdeniz üzerinden geleceği belirtildi. Havanın cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden o iller için yağış uyarısı
09.12.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmede, Kırıkkale ve Çankırı illerinin cuma gününden itibaren ılık ve yağışlı hava sistemlerinin etkisi altına gireceği belirtildi.
Etiketler : meteoroloji,hava durumu,yağmur,
752099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752099.aspx
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