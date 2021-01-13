Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de yaşanan sel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer “212 iş yeri ve hane su baskını ile yüz yüze kaldı. Biz ekiplerimizle sabaha dek çalıştık. Bu, bize gelen ihbarlar ve arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucu ortaya çıkan rakamlar. Eğer ilçelerinizde, mahallelerinizde mağdur olduğunu bildiğiniz vatandaşlar varsa bizimle paylaşın. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Sağanak sebebiyle mağdur olan İzmirlilere maddi destekte ve eşya yardımında bulunulacak" dedi. İzmir toplu taşımasında HES kodu eşleştirmesini gerçekleştirdiklerini de kaydeden Soyer, sistemin büyük aksamalar yaşanmadan hizmete geçtiğini aktardı.