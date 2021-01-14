Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli - Gaziantep karayolu Bitkıran yol ayrımında Z.Y. yönetimindeki IF 27 ZKI plakalı Mercedes marka otomobil, kaygan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücünün annesi H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Z.Y., eşi E.Y., kardeşleri F.Y. ile M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.