İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir grup düzensiz göçmenin geleceği bilgisine ulaştı.Oğuzeli ilçesi Tüzel Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları midibüste 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen M.T.K'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Düzensiz göçmenler, Suriye'ye geri gönderildi.
Gaziantep'te 13 düzensiz göçmen yakalandı
14.01.2021 - 19:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Etiketler : Gaziantep,
759983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759983.aspx
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