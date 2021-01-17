Yaklaşık 2 ay önce korona virüse yakalanan Kalkan, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Mazıdağı ilçesine götürülen Kalkan'ın, Yukarı Konak Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kalkan’ın ölümü Mardin eğitim camiasını yasa boğdu.
Mardin'de okul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
17.01.2021 - 11:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Artuklu ilçesinde Gülser Mahmut Tatlıdere Ortaokulu müdürü Tarık Kalkan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 ay önce korona virüse yakalanan Kalkan, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Mazıdağı ilçesine götürülen Kalkan'ın, Yukarı Konak Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,okul müdürü,koronavirüs,
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