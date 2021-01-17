Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Alata Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yaşar Karabacak'ın Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Mersin sağlık camiası olarak merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.