Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 504'üncü gününde sürüyor. Şimdiye dek 22 gencin ailesine kavuştuğu eyleme katılan aile sayısı 190'a ulaştı.

Adana’da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van’dan geldiğini, Gülcan Biçer’in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015’te götürüldüğünü belirten Baba Biçer, "Kızımı almak için buraya geldim. Ben buradan kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızıma sesleniyorum, kızım ne olursa olsun gel. Devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Kendi ülkenin güvenlik güçlerine teslim ol, bu ülke hepimizindir. Ben kızımı HDP’den istiyorum. HDP onları nasıl götürmüşse o şekilde o çocukları getirmek zorundalar. Akşam bizde evde saat 21.00, 22.00’a kadar oturduk. 23.00’e doğru yattık. Sabah kalktığımızda baktım odasında yok. Gittiği günden bugüne herhangi bir mektup, telefon kesinlikle almadık" dedi.

Anne Pınar Biçer ise kızını geri vermeleri çağrısında bulundu. Anne Biçer, "Kızımı aldılar ne yapacaklar, devlet mi kuracaklar, nasıl bir devlettir. Kanun böyle midir, onları kanunu nedir, öldürmek mi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Biçer ailesi, çocuklarının resmini alarak çadırda evlat nöbetine başladı.