Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı randevu oluşturma' mesajları veya sizi arayarak, 'Sağlık bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı sizleri güvenir bir firma veya kişi kimliğine bürünerek, dolandırmak istemesidir" denildi.
Aşı dolandırıcılığına dikkat
21.01.2021 - 11:58 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyararak, "Kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz" denildi.
Kaynak: iHA
Etiketler : Aşı dolandırıcılığı,
761538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761538.aspx
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