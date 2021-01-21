Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı randevu oluşturma' mesajları veya sizi arayarak, 'Sağlık bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı sizleri güvenir bir firma veya kişi kimliğine bürünerek, dolandırmak istemesidir" denildi.