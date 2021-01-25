Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah 08.10 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkii Haramidere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HH 9290 plakalı TIR gişeler mevkiinde gelindiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak bir 34 LDZ 115 plakalı Midibüse vurduktan sonra beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası trafik durmak noktasına geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü ayağında kırık olma şüphesiyle çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla yol kenarına çekilirken durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.