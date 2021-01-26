Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hoca Süleyman Mahallesi Cin Sokak’ta boş arsada park halinde bulunan 05 DP 527 plakalı ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın arka kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, emniyete ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine polisler ve itfaiye ekipleri intikal etti. Mehmet D.’ye ait olduğu öğrenilen ticari aracın yanmakta olduğu gören itfaiye erleri, gerekli müdahaleleri yaparak yangını söndürdü.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.