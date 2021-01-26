Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler yaptıkları operasyonla uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen A.K. ve Ö.K. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 16,82 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.