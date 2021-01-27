Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgından korunmak için ’evde kal’ çağrılarına destek veren vatandaşlar, günlerinin büyük bir bölümünü kitap okuyarak değerlendiriyor. 7’den 77’e her yaştan insanın kitap okumak için daha fazla zaman bulabildiğine dikkat çeken Düzce Halk Kütüphanesi Müdiresi Hilay Ay, kısıtlamalarla birlikte kütüphaneye gelen okuyucu sayısında ise azalma görüldüğünü dile getirdi. Pandemi döneminde kütüphaneye olan ilgiyi artırmak için yenilikler yapıldığını dile getiren Düzce Halk Kütüphanesi Müdiresi Hilay Ay, “Pandemi döneminde kütüphanemizde yenilikler yaptık. Aynı zamanda çevrimiçi masal saatleri düzenlemekteyiz. Ayrıca her gün sosyal medya hesaplarımızda kütüphanemizden kitap tavsiyeleri başlığı adı altında kitap önerileri paylaşıyoruz. Bu da bizim halkımızın kütüphanemize olan talebini artırdı. Üye sayımız 28 bin oldu. 2019 yılında kullanıcı sayımız 187 bin idi. Yalnız kısıtlamalar sebebiyle 2020 yılında bir düşüş yaşadık. Ama bu yaptığımız yeniliklerle halkımızın ilgisini çekerek bu yıl kullanıcı sayımız yine 59 bin civarındadır. Daha çok çocukların ve ailelerin kütüphaneye talebi yoğun olmuştu. Kısıtlamaların olduğu saatlerde özellikle çocuklara belirtilen saatlerde kütüphanemiz çok yoğundur” dedi.

Kitap çeşitliliği artırıldı

Pandemi döneminde kitap çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Hilay Ay, “Genel müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 10 bin tane kitap gönderildi. Bunların kayır işlemlerine de başladık. Pandemi döneminde de yaklaşık 5 bin tane kitabımızı kaydetmiş bulunuyoruz. Onları kütüphanemizin zemin katında güncel yayınlar rafında sergilemekteyiz” dedi.

Her yaş gurubu için alan oluşturuldu

Son olarak yediden yetmişe her yaş grubu için kütüphanede alan oluşturulduğunu söyleyen Hilay Ay, “Kütüphanemizin birinci katında kitap okuma alanı oluşturduk. Aynı zamanda ders çalışma salonumuz var. Çocuk bölümlerimiz var. Çocuk bölümlerimize bir yenisini daha ekledik. Burada kitaplarını alıp okuyabilirler. Kitaplarını alıp evlerine ödünç olarak götürebilirler. İsterlerse de süreli yayınlar bölümümüz var. Oradaki kitabı alıp kitap okuma bölümünden de yaralanabilirler” şeklinde konuştu.