Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanı Sıcak Sokak'ta ikamet eden Mahmut G., geçen çarşamba günü henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Melek G. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kömürlüğe götüren Mahmut G., burada Melek G.'yi boğarak öldürdükten sonra kaçtı.

Çevredekilerin, tartışma sesleri nedeniyle durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Melek G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan Mahmut G.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

İki çocuk annesi Melek G., yakınları tarafından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.